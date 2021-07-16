نشرة الفن.. مخرجة "مش أنا" تهاجم حلا شيحة ودنيا سمير غانم تدعو لوالدتها دلال عبد العزيز وصور خطوبة كارولين عزمي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية التي أبرزها تفاصيل حالة دلال عبد العزيز ورد مخرجة مش أنا على معز مسعود، وصور خطوبة كارولين عزمي.
في عيد ميلاده.. تعرف على عمر أحمد السعدني وأول أعماله التلفزيونية وأغرب أدواره
يحتفل اليوم الفنان أحمد السعدني بعيد ميلاده، بعدما تصدر اسمه محرك البحث جوجل وتريند مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد إعلان إصابته في كتفه أثناء أداء التمارين الرياضية في الجيم.
في ذكرى ميلاده.. سبب عدم التحاق يوسف شعبان بكلية الشرطة وصدفة دخوله التمثيل
يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل يوسف شعبان الذي توفي في فبراير الماضي إثر إصابته بأعراض فيروس كورونا، أثناء تصوير عمله الأخير وهو مسلسل ملوك الجدعنة الذي شارك في الموسم الرمضاني الماضي.
من المستشفى إلى عش الزوجية.. خالد عليش حديث الجمهور على السوشيال ميديا
تصدر اسم الممثل والمذيع خالد عليش تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية بعد إعلان ارتباطه بالمذيعة ميريهان عمرو.
بنات أبو العروسة .. ولاء الشريف تحتفي بخطبة كارولين عزمي
احتفت الفنانة ولاء الشريف بخطبة زميلتها كارولين عزمي على بيشوي ويليم، ونشرت صورا من حفل الخطوبة على حسابها بموقع فيسبوك، وعلقت عليها بكلمات تهنئة بشقيقتها في مسلسل أبو العروسة.
دنيا سمير غانم تدعو لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز .. تفاصيل حالتها
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لها مع والدتها الفنانة دلال عبد العزيز من ألبوم الذكريات، على حسابها بتطبيق انستجرام منذ قليل.
عشمني .. خالد سليم يعود بأغنية جديدة قريبا
أعلن الفنان خالد سليم قراره بطرح أغنية جديدة له قريبا، باسم عشمني، وذلك عبر حسابه بتطبيق انستجرام.
مخرجة فيلم "مش أنا" ردا على معز مسعود: تزوجت حلا شيحة وامتنعت عن تصوير الأفيش وتامر حسني تحمل تكاليف غيابها
دخلت سارة وفيق مخرجة فيلم مش أنا على خط الخلاف المستمر بين أبطال عملها الأخير تامر حسني وحلا شيحة وزوجها معز مسعود.
موعد طرح مسرحية أكرم حسني وأحمد أمين الجديدة
يشترك كل من أكرم حسني وأحمد أمين في تقديم مسرحية "لما الرجالة تفك" التي يجري حاليا التحضير لها، وإقامة البروفات المستمرة.
بعد فرنسا.. هوليوود تفرض الكمامة الطبية على الجميع مجددا
أصدر مسؤول الصحة العامة في هوليوود بلوس أنجلوس أمرا صحيا يلزم الجميع بارتداء الكمامة الطبية في الأماكن العامة بداية من السبت المقبل.
طرح فيلم الجوائز المصري عاش يا كابتن على منصة نتفليكس
بعد عرضه بسينما زاوية واستقبال الجمهور له، يعرض ابتداء من اليوم فيلم "عاش يا كابتن" على منصة نتفليكس ليكون أول فيلم تسجيلي مصري يطرح على هذه المنصة الدولية.