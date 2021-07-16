نشرة الفن.. مخرجة "مش أنا" تهاجم حلا شيحة ودنيا سمير غانم تدعو لوالدتها دلال عبد العزيز وصور خطوبة كارولين عزمي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية التي أبرزها تفاصيل حالة دلال عبد العزيز ورد مخرجة مش أنا على معز مسعود، وصور خطوبة كارولين عزمي.

يحتفل اليوم الفنان أحمد السعدني بعيد ميلاده، بعدما تصدر اسمه محرك البحث جوجل وتريند مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد إعلان إصابته في كتفه أثناء أداء التمارين الرياضية في الجيم.

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل يوسف شعبان الذي توفي في فبراير الماضي إثر إصابته بأعراض فيروس كورونا، أثناء تصوير عمله الأخير وهو مسلسل ملوك الجدعنة الذي شارك في الموسم الرمضاني الماضي.

تصدر اسم الممثل والمذيع خالد عليش تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية بعد إعلان ارتباطه بالمذيعة ميريهان عمرو.

احتفت الفنانة ولاء الشريف بخطبة زميلتها كارولين عزمي على بيشوي ويليم، ونشرت صورا من حفل الخطوبة على حسابها بموقع فيسبوك، وعلقت عليها بكلمات تهنئة بشقيقتها في مسلسل أبو العروسة.

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لها مع والدتها الفنانة دلال عبد العزيز من ألبوم الذكريات، على حسابها بتطبيق انستجرام منذ قليل.

أعلن الفنان خالد سليم قراره بطرح أغنية جديدة له قريبا، باسم عشمني، وذلك عبر حسابه بتطبيق انستجرام.

دخلت سارة وفيق مخرجة فيلم مش أنا على خط الخلاف المستمر بين أبطال عملها الأخير تامر حسني وحلا شيحة وزوجها معز مسعود.

يشترك كل من أكرم حسني وأحمد أمين في تقديم مسرحية "لما الرجالة تفك" التي يجري حاليا التحضير لها، وإقامة البروفات المستمرة.

أصدر مسؤول الصحة العامة في هوليوود بلوس أنجلوس أمرا صحيا يلزم الجميع بارتداء الكمامة الطبية في الأماكن العامة بداية من السبت المقبل.

بعد عرضه بسينما زاوية واستقبال الجمهور له، يعرض ابتداء من اليوم فيلم "عاش يا كابتن" على منصة نتفليكس ليكون أول فيلم تسجيلي مصري يطرح على هذه المنصة الدولية.