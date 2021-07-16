مدحت شلبي يعلن كافة التفاصيل بشأن بطولة التشامبيونز ليح "الأفريقية"

كشف الاعلامي مدحت شلبي عن تفاصيل السوبر الافريقي الذي يناقشه حاليا الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ الكاف ” من اجل تطبيقه في اقرب وقت ممكن

وأكد مدحت شلبي في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت 2 ” أن دوري ابطال افريقيا سيتم الغائه واقامة بطولة تسمي “ التشامبيونوليج ” تضم 20 فريق في القاره الافريقية سيتم اختيارهم من قبل الكاف مشددا ان الاختيار سيتم وفقا لـ الشعبية ونسبة مشاهدة المباريات وامكانية تسويق مباريات الفريق

وأضاف ان البطولة الاخري وتسمي “ التشامبيونز شيب ”وتضم 20 فريق اخر مشددا ان البطولتين سيقاما بنظام دوري من دورين

وتابع أن اول 5 فرق في التشامبيونز شيب سيتم صعودهم لـ بطولة التشامبيونز ليج بينما اخر 5 في التشامبيونز ليج سيتم ترحيلهم لـ التشامبيونز شيب

وأكمل ان جميع الجوائز التي تصرف في الوقت الحالي للفريق المشاركة في البطولة الافريقية تقدر بقيمة 96 مليون جنيه مصري بينما سيكون الفريق الفائز ببطولة التشامبيونز ليج سيحصل على 160 مليون جنيه

وتابع ان البطوله قريبا سيتم الاعلان عنها حيث انها الان على منضده المنافشات لحسم الامر حيث تم التعاقد مع شركات التسويق مشددا ان التنفيذ سيكون في خلال عامين

يترقب عشاق الكرة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي ومنافسه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل.

ونعرض لكم أرقام حارسي الفريقين محمد الشناوي ودانيال أكبي :

الشناوي vs دانيال أكبي

لعب محمد الشناوي حارس النادي الأهلي 21 مباراة في بطولة الدوري الممتاز استقبل خلالها 14 هدف وحافظ علي شباكه نظيفة في 9 مواجهات .

اما في بطولة دوري أبطال إفريقيا لعب الشناوي 11 مباراة استقبل 6 أهداف وحافظ علي شباكه في 7 مواجهات .

دانيال أكبي حارس كايزر تشيفز الجنوب إفريقي

نجح أكبي حارس مرمي فريق كايزر تشيفز في الحفاظ علي شباكه نظيفة في 6 مواجهات واستقبل 11 هدف في 14 مباراة

وفي بطولة دوري أبطال إفريقيا لعب حارس كايزر تشيفز 6 مباريات ولم يستقبل أهداف خلالها .

وصعد الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في في ذهاب الدور نصف النهائي، على ملعب حمادي العقربي في رادس، وبثلاثية نظيفة في لقاء الإياب، على ملعب السلام في القاهرة.

على الجانب الآخر، يطمح كايزر تشيفز في مواصلة الحلم، بانتزاع الفوز من الأهلي في مباراة السبت، والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وتأهل كايزر تشيفز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد التغلب على الوداد بهدف دون رد، في لقاء الذهاب، في الدار البيضاء، والتعادل سلبيا، في مباراة الإياب، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.