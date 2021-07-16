الاتحاد الدولي للسباحة يوقف سباحين من روسيا

أوقف الاتحاد الدولي للسباحة اثنين من السباحين الروس بشكل مبدئي بعد تأهلهما للمشاركة في أولمبياد طوكيو بسبب شكوك بانتهاك لوائح مكافحة المنشطات.



وقال الاتحاد الدولي في بيان إن إيقاف ألكسندر كوداشيف وفيرونيكا أندروسينكو جاء بعد تقديم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) أدلة على انتهاك لوائح مكافحة المنشطات.

وأوضح الاتحاد الدولي أن الأدلة التي قدمتها الوادا جاءت من المعلومات المسترجعة من معمل موسكو السابق لمكافحة المنشطات.



وقال حسين المسلم الرئيس الجديد للاتحاد الدولي "الاتحاد الدولي ممتن لل"وادا" على مساهمتها في إقامة منافسات نظيفة في طوكيو 2020.



"درسنا المعلومات المقدمة من وحدة التحقيقات والاستخبارات في ال"وادا" بسرعة وعناية. الاتحاد الدولي ملتزم بحماية الرياضيين الشرفاء والترويج لمنافسات نظيفة في طوكيو 2020 كما نفعل في جميع البطولات في جدولنا".



وكان كوداشيف، البالغ عمره 25 عاما والفائز بذهبية 200 متر سباحة للصدر في بطولة العالم للجامعات في 2019، يستعد لمشاركته الأولمبية الأولى.



وشاركت أندروسينكو (30 عاما) في أولمبياد 2012 و2016 كما شاركت في دوري السباحة العالمي للمحترفين الذي يحظر كل من تم استبعادهم نتيجة انتهاك لوائح مكافحة المنشطات.



ويشارك الرياضيون الروس في أولمبياد طوكيو تحت العلم الأولمبي نتيجة العقوبات على روسيا بسبب انتهاك لوائح مكافحة المنشطات.

