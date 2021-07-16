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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاشتاج "العاشرة لجمهورك يا أهلي ” يتصدر تويتر .. شاهد

صدى البلد

دشن عدد كبير من جمهور النادي الأهلي هاشتاج “ العاشرة لجمهورك يا أهلي ” لدعم الفريق قبل  نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقى .

 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالآتي : 

 

و يأمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه والثانية على التوالي ومواصلة التربع على عرش الأندية الأكثر تتويجا بالبطولة وتوسيع الفارق مع غريمه التقليدي الزمالك ومازيمبي الكونغولي إلى 5 ألقاب.

 

ويرصد صدى البلد أرقاما مميزة لبيتسو موسيماني مدرب الأهلي قد تكون بشرى خير لجماهير الأهلي قبل خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز السبت المقبل.

 

1- موسيماني مع الأهلي لم يخسر فى مرحلة خروج المغلوب 13 مباراة بدون هزيمة من 14 لقاء، خسارته الوحيدة أمام بايرن ميونخ فى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2020 بهدفين دون مقابل.

2- بيتسو موسيماني مع الأهلي ملك النهائيات ثلاث مباريات بـ 3 ألقاب أمام الزمالك فى نهائي أفريقيا 2020، وأمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020 ، وأمام نهضة بركان فى كأس السوبر الإفريقي .

مصر الأهلى موسيمانى بيتسو موسيماني دوري ابطال افريقيا

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