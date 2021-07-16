المقاولون العرب يستضيف بيراميدز ضمن مؤجلات الجولة الـ24

يستضيف فريق المقاولون العرب منافسه بيراميدز اليوم علي ملعب ذئاب الجبل في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن مؤجلات الجولة الـ 24 من بطولة الدورى الممتاز.

ويسعي فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس للعودة لطريق الانتصارات الغائبة منذ 4 مواجهات سابقة حيث عادل امام سموحة بنتيجة 2-2 وبعدها التعادل مع إنبي 1-1 ثم خسارة امام فريق طلائع الجيش 0-1 وخسارة أمام الأهلي 2-0

ويحاول فريق المقاولون العرب تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الممتاز والابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط الي القسم الثاني .

علي جانب آخر يدخل فريق بيراميدز المباراة لتحقيق الثلاث نقاط لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الممتاز .

وفشل بيراميدز في تحقيق الفوز خلال 5 مباريات سابقة حيث كان اخر فوز علي منافسه وادي دجلة يوم 6-5 وبعدها خسر أمام فريق سيراميكا كليوباترا 4-2 ثم خسارة امام سموحة 3-0

وتعادل بيراميدز في ثلاث مباريات أمام الاهلي 2-2 وأمام انبي 1-1 والانتاج الحربي 2-2

الفوز في مباراة اليوم يرتقي فريق بيراميدز للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز .

ترتيب المقاولون العرب وبيراميدز في الدورى الممتاز

ويحتل فريق المقاولون العرب المركز التاسع برصيد 37 نقطة جمعها من 25 مباراة حقق الفوز في 8 لقاءات وخسر 4 وتعادل 13 مباراة ، بينما يحتل فريق المقاولون العرب المركز الـ 14 برصيد 29 نقطة جمعهم من 27 مباراة حيث حقق الفوز في 7 وتعادل 8 وخسر 12 لقاء .