الأردن.. 7749 حالة إصابة نشطة بـ كورونا في أنحاء المملكة

أظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 7749 حالة حتى صباح الجمعة.

ووفق الإيجاز اليومي للوزارة توفي 9872 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 8 وفيات الخميس.

وبحسب وكالة عمون الأردنية بلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 759 ألفا و686 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 36 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 742 ألفا و65 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 189 مليونا و748 الفا و213 حالة، شفي منها 173 مليونا و164 ألفا و652 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و83 الفا و239 شخصا حول العالم.

حصيلة الخميس

وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت أمس تسجيل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 759686 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 742065 حالة شفاء بعد تسجيل 458 حالة إضافية، كما سجلت 8 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9872 حالة.