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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم .. نهائي فردي السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئات بمشاركة 3 مصريات

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة منافسات نهائي فردي السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري.


ويمثل مصر في المنافسات اللاعبات أميرة قنديل المتأهلة لأولمبياد طوكيو وسلمى أيمن وملك خالد بعد تواجدهم ضمن قائمة أفضل 36 لاعبة المتأهلات للنهائي بعد تحقيقهم مراكز متقدمة في منافسات نصف النهائي.


وتنطلق المنافسات في الحادية عشر والنصف صباحا بمنافسات السباحة ثم السلاح ثم نقاط السلاح الإضافية والفروسية ويختتم اليوم بمنافسات الليزر رن وتسليم الميداليات للفائزين.


وكان ثلاثي المنتخب أحمد الجندي ومهند طارق ونور الدين كريم قد تأهلوا لنهائي فردي الرجال الذي يقام غدا السبت بعد تواجدهم ضمن قائمة الـ36 لاعبا المتأهلين للنهائي بعد تحقيقهم مراكز متقدمة في تصفيات نصف نهائي الفردي للبطولة.

 

وتصدر الجندي تصفيات نصف النهائي حيث جاء في المركز الأول بعد انتهاء منافسات السباحة والسلاح والليزر رن.

 

27 دولة يشاركون في البطولة


ويشارك في البطولة 27 دولة وهم: بيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وألمانيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.


ويدير البطولة الدكتور شادي عبد العزيز، فيما يقود المنتخب الوطني رؤوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبد الرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق النويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر ومحمد علاء ، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال و يوسف حسن طبيب العلاج الطبيعي ودكتور باسل جميل طبيب المنتخب القومى.

نهائي فردي السيدات طولة العالم للخماسي الحديث نهائي الفردي نهائي فردي الرجال السلاح

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