صناع الخير والمكتب الكويتي يحتفلان بالانتهاء من إعمار المنازل المتهالكة

احتفلت مؤسسة صناع الخير للتنمية والمكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة، الانتهاء من تنفيذ أعمال إعادة إعمار المنازل المتهالكة بقرية ميت عفيف مركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحت إشراف وزيرة التضامن الاجتماعي وبالتزامن مع الاحتفالية الكبرى لانطلاقها .

حضر فعاليات تسليم المنازل بعد إعادة إعمارها لأصحابها السيد امام فوزى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي نائباً عن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية كما حضر الاحتفالية عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومركز الباجور.

وأكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير أن إعادة إعمار المنازل المتهالكة بميت عفيف يأتي في اطار التعاون المشترك بين صناع الخير والمكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة لتقديم الخدمات الإنسانية النوعية للقرى والتجمعات الأشد احتياجا على مستوى الجمهورية وأن أعمال إعادة إعمار المنازل المتهالكة بميت عفيف تضمنت إعادة البناء بشكل كامل فضلاً عن عمل أسقف وأرضيات وحمام ومطبخ وسباكة ودهانات.

وأوضح عبدالجليل أن التعاون بين صناع الخير والمكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة متواصل حيث تعاونت المؤسستين فى تقديم مساعدات غذائية للأسر الأشد احتياجا فى حلايب والشلاتين أقصى جنوب مصر ومن المتوقع أن ينطلق تعاون جديد بين المؤسستين فى تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة وفى بناء مساجد فى المناطق الأشد إحتياج فى أنحاء الجمهورية.

واثناء تفقده للمنازل التى تم إعادة إعمارها ويتم تسليمها لأصحابها أشاد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية بجودة الأعمال التى تم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبالتعاون بين صناع الخير والمكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة معرباً عن تقدير القيادات التنفيذية بالمحافظة لجهود العمل الأهلى الجادة في خدمة شرائح غير القادرين.

من جانبهم عبر الأهالى أصحاب المنازل التى تم إعادة إعمارها عن امتنانهم وسعادتهم بما تم من أعمال إعادة إعمار كاملة لمنازلهم موضحين أنهم لم يكونوا يتوقعون أن تتم أعمال إعادة الإعمار بهذه الجودة الحاصلة وبالمجان تماماً دون أن يتكلفوا اى نفقات على الاطلاق.