عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: هذه الأعمال تعادل ثواب الحج والعمرة

قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أزمة فيروس كورونا تعد نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، موضحا أن كورونا إبتلاء وبعده سنشعر جميعا بنعم الله وأهميتها البالغة.



وأضاف "عبد الغني هندي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أيام الـ 10 من ذي الحجة من أفضل وأعظم أيام الدنيا، قائلا: “نحن مطالبين بعابدة الله في كل لحظة وليس فقط في الـ 10 من ذي الحجة”.



وأوضح أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عبادة أحد، ولكن نحن من نحتاج إلى العبادة وفضل الله ورحمته، ولهذا يجب علينا أن نعبد الله في كل الأوقات.



وأشار إلى ان هناك دروس مشتركة في كل العبادات، منهم عدم الشرك بالله، واحترام الوقت والأخلاق، لافتا إلى أن الأخلاق متواجده في كل العبادات الإسلامية ومنها الحج.







أعمال تعادل ثواب الحج والعمرة



قصرت السعودية أداء مناسك الحج على حجاج الداخل من المملكة فقط؛ تحرزًا من انتشار عدوى الوباء، وأمام حزن الكثيرين ممن كانوا يحرصون على أداء الحج تطوعًا في موسمه، فينشر «صدى البلد» بعض أعمال تعادل ثواب الحج والعمرة.



حثت السنة النبوية على بعض الأعمال الصالحة لها أجر الحج والعمرة، ويتمنى المسلمون عودة العمرة بعد تعليقها ضمن الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، ولما كان الحج من أفضل الأعمال، والنفوس تتوق إليه لما وضع الله في القلوب من الحنين إلى ذلك البيت المعظم، وكان كثير من الناس يعجز عنه، وشرع الله أعمالًا يبلغ أجرها أجر الحج فيتعرض بذلك العاجزون عن التطوع بالحج، ومن هذه اﻷعمال:



أولًا: التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات:

أعمال صالحة لها أجر الحج والعمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أحدثكم بمال لو أخذتم به لحقتم من سبقكم، ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين". رواه البخاري.



عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله ذهب الأغنياء بالأجر يحجون ولا نحج ويجاهدون ولا نجاهد وبكذا وبكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أدلكم على شيء إن أخذتم به جئتم من أفضل ما يجيء به أحد منهم: أن تكبروا الله أربع وثلاثين وتسبحوه ثلاثا وثلاثين وتحمدوه ثلاثا وثلاثين في دبر كل صلاة".



ثانيًا: صلاة الفجر في جماعة

وصلاة الفجر من أعمال تعادل ثواب الحج والعمرة ، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ، وَعُمْرَةٍ ، تَامَّةٍ، تَامَّةٍ، تَامَّةٍ». أخرجه الترمذي.



