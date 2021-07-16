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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان: حملات بمدن 6 أكتوبر والشروق وبدر وحدائق العاصمة لإزالة الإشغالات

إزالة المخالفات بالمدن
إزالة المخالفات بالمدن

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم تنفيذ عدة حملات لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بمعرفة أجهزة مدن (6 أكتوبر – الشروق – بدر – حدائق العاصمة).

 

 وأضاف عاصم الجزار، أن حملات إزالة الإشغالات وضبط المخالفات فى المدن الأربع تتم بمعاونة الشرطة المختصة.

 

وأشار عاصم الجزار، إلى استمرار تلك الحملات بباقى المدن الجديدة بهدف منع المظاهر العشوائية بها.
 

إزالة الإشغالات بالمدن

وأضاف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر،  أنه تم شن حملة بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير، استهدفت الأحياء الأول والثانى والثالث والعاشر، أسفرت عن تنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات المرافق للمحال المخالفة بسنتر الأمل، وكذا رفع عدادات المرافق وغلق وتشميع لعدد من المحال بالحيين الأول والثانى والتى تم رفض التصالح عليها، كما تم رفع عدد من الإشغالات بالأحياء الثانى والثالث والعاشر.

ضبط المخالفات بالمدن

 

وتابع عادل النجار، أنه جارٍ التجهيز لحملات أخرى لتنفيذ باقى القرارات، حفاظا على المظهر الحضارى والشكل الجمالى ل مدينة 6 أكتوبر .

 

وقال المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق: “واصل الجهاز شَن الحملات المُكبرة ورفع الإشغالات الموجودة حول المجمعات التجارية وخارج حدود المحال بالحيين الأول والثاني، وذلك تحت إشراف المهندس محمد عزازى، نائب رئيس الجهاز للتنمية”.

وأضاف عبداللطيف بشارة، أنه تم شن حملة أسفرت عن تحرير 18 محضر إشغال، ورفع مخلفات الأثاث المتهالك العشوائى من المربعات السكنية بمنطقة الإسكان الاقتصادى، بجانب التحفظ على 4 تروسيكلات "نباشين" أثناء قيام أصحابهم بأعمال الفرز بجوار صناديق القمامة، مؤكداً استمرار الحملات بكافة أحياء ومناطق مدينة الشروق ، وعدم التهاون مع المخالفين بهدف القضاء على الظواهر العشوائية أولاً بأول وفى مهدها.

وفي سياق متصل، قامت إدارتا الأمن بجهازى مدينتي بدر وحدائق العاصمة، بشن حملة لتنفيذ قرارات إزالة إشغالات ومخالفات، حيث أسفرت تلك الحملة عن  إزالة مصانع طوب مخالفة وتشوينات من الأسمنت والحديد وتمكنت من التحفظ على 4 أطنان حديد تسليح.

وأشار المهندس عمار مندور، إلى أن إدارة الأمن بجهاز مدينة بدر، قامت بشن حملة  أخرى على الميادين والشوارع الرئيسية والإسكان الاجتماعي ومركز شباب بدر وحي النرجس، وتم رفع الإشغالات الموجودة بتلك المناطق والتحفظ عليها بمقر الجهاز مدينة بدر .
 

وزير الإسكان المرافق الأسكان 6 اكتوبر مدينة الشروق

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