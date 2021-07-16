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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. كاف يصدم جماهير كايزر تشيفز قبل مواجهة الأهلي

كايزر تشيفز - الأهلي
كايزر تشيفز - الأهلي

انتقدت هيئة الإذاعة الجنوب أفريقية (SABC) ” الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ( كاف)، بعد حرمانها، من نقل نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الأهلي وكايزر تشيفز، المقرر له، غدا السبت، على ملعب محمد الخامس، في المغرب.

وقالت شبكة :" (SABC) في بيان نقله موقع “ كيك أوف” الجنوب أفريقي":" تم التأكيد على أن الكاف باع الحقوق الحصرية لنهائي دوري أبطال أفريقيا كايزر تشيفز والأهلي إلى شبكة  سوبر سبورت، تاركا تعتيما على البث العام".

وتابعت الشبكة:" “ببساطة لا يمكن أن يكون من المصلحة العامة لـ الكاف و وسوبر سبورت،استبعاد ملايين المشتركين في القنوات التلفزيونية غير المدفوعة من مشاهدة نهائي دوري أبطال أفريقيا”.

وأشار البيان:" هذا يوم حزين للغاية لمشجعي كايزر تشيفز وجميع محبي كرة القدم في جنوب أفريقيا عندما يوافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على استبعاد ملايين الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة التلفزيون المدفوع".

واختتم البيان"على الرغم من هذه النتيجة المؤسفة التي يقودها طرفان ليس لديهما التزامات الخدمة العامة، ومن الواضح أنهما لا يهتمان بمصالح الفقراء ، تظل SABC ملتزمة بجلب الأحداث الرياضية الكبيرة لجميع مواطني جنوب إفريقيا."

 

الكاف يقصر الحضور فى نهائى إفريقيا على هذه الفئات ويحذر الأهلى وكايزر تشيفز
 

في سياق آخر، أبلغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف ” مسئولى الأهلى وكايزر تشيفز بحظر دخول أى شخص فى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها، غدا، السبا المقبل سوى المتواجدين فى البعثتين الرسميين للفريقين بالمغرب.

 

وتلقى الكاف خطاب رسمي من الاتحاد المغربي يخطره بحظر دخول الجماهير وذلك بناء على رغبة السلطات المغربية فى ظل انتشار فيروس كورونا .

 

وعلى الفور ، خاطب الكاف مسئولى الأهلى وكايزر تشيفز بحظر دخول أى شخص غير متواجد فى البعثتين الرسميتين ، وقرر الكاف أيضا تقليل نسب دعوات الحضور فى المباراة بحيث تكون مقتصرة على الشخصيات العامة الرسمية .

 

وكان “ كاف ”  قرر تطبيق نظام الفقاعة الطبية خلال المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها 17 يوليو الجاري بين الأهلى وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

 

وأعلن  “ كاف” عن تعيين البوروني باسيفيك ندابيهاوينيمانا، حكمًا لإدارة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

واختار “ كاف ” باسيفيك ندابيهاوينيمانا كحكمًا للمباراة، على أن يساعده الكاميروني إلفيس نجوجوي، والأوغندي لي أوكيلو وتم تعيين المغربي رضوان جيد حكمًا لتقنية الفيديو، على أن يعاونه مواطنه زكريا برينسي.

 

وتأهل النادي الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي بعد إقصائه الترجي التونسي من دور نصف النهائي، فيما أقصى كايزر تشيفز فريق الوداد البيضاوي المغربي.

 

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