بعد تكريمه بمؤتمر حياة كريمة.. أسرة محمد حسن: الرئيس قيادة وأب لكل مصري

عبرت أسرة الراحل محمد حسن عضو البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة ومؤسسة حياة كريمة فى القليوبية والذى كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية روحه ضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة عن سعادتها بتكريم الرئيس له.

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وقال خالد حسن شقيق الراحل ان تكريم الرئيس وسام على صدورنا جميعا ، مشيرا الى ان لحظة التكريم لن تنسى واعادت لها روحه من جديد خاصة وانها من قيادة وأب لكل المصريين.



وتابع حسن قائلا: "بجد إحنا معرفناش بكل المجهود والعمل الجميل والإرث الطيب اللى تركه أخويا غير لما توفى وهذا ما لمسناه من الجميع من حب وترحم على شقيقى وأدعو الله أن يجعل كل هذا الإرث فى ميزان حسناته".



يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد اهدى خلال احتفالية حياة كريمة التي أقيمت على ستاد القاهرة تكريما خاصا بدرع مبادرة حياة كريمة في المؤتمر العام لحياة كريمة لروح محمد حسن عضو المكتب الفني لمكتب نائب المحافظ وخريج البرنامج الرئاسي.



محمد حسن كان لقي مصرعه بعد إصابته بفيروس كورونا أثناء عمله في تلك المحنة وذلك في 18 مايو العام الماضي وتسلم التكريم شقيق الراحل محمد حسن محمد.



محمد حسن يعد من أوائل خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وعضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وابن مدينة شبرا الخيمة وشارك في منتدى الشباب النسخة المحلية وفريق تنظيم منتدى شباب العالم وعمل عضوا بمكتب نائب محافظ القليوبية الدكتورة إيمان ريان.



يذكر أن محمد حسن عضو المكتب الفني لمكتب نائب المحافظ لفظ أنفاسه الأخيرة إثر سقوطه من شرفة منزله ببهتيم شبرا الخيمة أثناء إجراء مكالمة واختل توازنه وسقط على الفور ما أدى إلى مصرعه على الفور.



فيما أصدرت محافظة القليوبية بيانا رسميا وقت الحادث أوضحت فيه ملابسات عضو مكتب نائب المحافظ محمد حسن حيث اختل توازنه بالطابق الرابع بمنزله، وتم نقله لمستشفى ناصر وتوفى فور وصوله المستشفى، وتم دفن الجثمان عقب إنهاء الأوراق".



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا يفيد سقوط موظف من شرفة منزله بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين أن الجثة لموظف بمكتب نائبة محافظ القليوبية.



وكان ديوان عام المحافظة أعلن قبيل الحادث إيجابية إصابة الفقيد بفيروس كورونا المستجد ويخضع لفترة عزل منزلي إلا أنه سقط فجأة من شرفة الدور الرابع خلال حديثه في الهاتف.



وبسؤال أشقاء الراحل أكدوا أنه كان يتحدث في الهاتف من الشرفة بسبب سوء الشبكة، فاختل توازنه وسقط في الشارع، وتوفي أثناء نقله إلى المستشفى، مؤكدين أنه كان في مرحلة العلاج من فيروس كورونا.



فيما قدم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية باسمه وباسم القيادات التنفيذية والعاملين بديوان عام المحافظة بخالص العزاء والمواساة لأسرة محمد حسن عضو المكتب الفني لمكتب نائب المحافظ، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



كما نعت الأكاديمية الوطنية للتدريب بمزيد من الحزن والأسى الفقيد والذي يعد من أوائل خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة داعيةً الله أن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان.