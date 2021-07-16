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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصحة تستعد لتأمين الساحل الشمالي خلال عيد الاضحى

رئيس القطاع العلاجي بوزارة الصحة والسكان يتابع الخطة الصحية لتأمين الساحل الشمالي

طه يتابع خطة تأمين
طه يتابع خطة تأمين الساحل الشمالي


تابع الدكتور محسن طه رئيس القطاع العلاجي بوزارة الصحة والسكان يرافقه والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح الخطة الصحية لتأمين الساحل الشمالي قبل وخلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

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وأكد طه أنه تم وضع خطة صحية للتنفيذ قيل وخلال عيد الأضحى بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لتقديم خدمة طبية متميزة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع متابعة آليات التنفيذ قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.


من ناحية أخرى وصل إلى مستشفيات مطروح العام من مخازن وزارة الصحة بالقاهرة إلى مستشفيات ووحدات مطروح معدات غير طبية وأثاث.


حيث وصل 30 سريرا مجهزا لمستشفى الأطفال التخصصي في إطار حرص وزارة الصحة على رفع كفاءة المستشفيات وتزويدها بالتجهيزات اللائقة.

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محافظة مطروح اخبار المحافظات وزارة الصحة مديرية الصحة الساحل الشمالي

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