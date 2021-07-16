السفير السعودي بالقاهرة يوجه الشكر لـ رئيس مجلس الدولة لهذا السبب

كتب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي اليوم الجمعة تغريدة علي حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رسالة شكر لـ مصر.

وقال أسامة بن أحمد نقلي "اشكر معالي رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين على تشريفي بالدعوة لحفل غداء في قصر الماريوت التاريخي بحضور الأمين العام للمجلس، والمستشارين الأفاضل مساعدي الرئيس".

وأفاد بن أحمد نقلي أن "مجلس الدولة المصرية جهة قضائية مستقلة، يختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تكون الدولة طرفاً فيها، ويتشابه في مهامه مع ديوان المظالم بالسعودية".

وتابع "يرتبط كل من الجهازين في السعودية ومصر ببروتوكول تعاون فيما بينهما في تبادل الخبرات والتجارب، حيث استقبل مجلس الدولة مؤخراً مجموعة من المستشارين القضاة من ديوان المظالم".

واختتم أن "التعاون بين الجهازين، يشكل رافدا من روافد التعاون بين البلدين في إطار العلاقات الأخوية الاستراتيجية بينهما".