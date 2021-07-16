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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان العربي يحذر من خطورة دعوات اقتحام الأقصى.. ويطالب بوقف استفزازات الاحتلال

صدى البلد

حذّر البرلمان العربي من خطورة دعوات الجماعات الاستيطانية المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى يوم الأحد المقبل، ورفع علم سلطات الاحتلال في باحاته، بمناسبة ما يسمونه بذكرى (خراب الهيكل)، مؤكداً أن مثل هذه الدعوات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي في بيان له، بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف هذه الاستفزازات المستمرة التي تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، كما طالب توفير الحماية الدولية للفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، ووقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى،  وتوفير الحماية له.

ويحمل البرلمان، سلطات القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الاقتحامات وتداعياتها.

ويشدد البرلمان العربي على أن مثل هذه الممارسات تمثل استفزازا كبيرا لمشاعر المسلمين في كل بقاع الأرض خاصة في ظل هذه الأيام المباركة، كما تمثل استخفافا شديداً بالشرعية الدولية، وخاصة القرارات الدولية التي تطالب القوة القائمة بالاحتلال بعدم المساس بالمقدسات الدينية في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى.

البرلمان العربي المسجد الأقصى مدينة القدس المحتلة

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البرلمان العربي يحذر من خطورة دعوات اقتحام الأقصى.. ويطالب بوقف استفزازات الاحتلال

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