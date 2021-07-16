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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة القصير يحث على ضرورة تفعيل وتحسين مستوى أداء نسب تحصيل الإيرادات

رئيس مدينة القصير
رئيس مدينة القصير

عقد أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، اليوم الخميس، اجتماعا بمقر الوحدة المحلية، بحضور مدراء الأزمات والإيرادات والشئون القانونية والبيئة والمتابعة الميدانية والإدارة الهندسية ومدير متابعة مكتب رئيس المدينة. 

وأكد خلال الاجتماع،  ضرورة تفعيل وتحسين مستوى أداء نسب تحصيل الإيرادات، وخفض المصروفات، مشددا على وضع أهم النقاط التي ستسهم في رفع وتحسين إمكانياتها المستقبلة بما يتناسب مع المتغيرات الحالية، وللاستفادة من ذلك فى خطة تطوير المواقع بالمدينة. 

 

وأشار إلى ضرورة استيعاب الإدارات المختصة لكافة الصعوبات التي تعيق الكثير من الخطط والأنشطة الخاصة بأعمال التطوير وإيجاد الحلول المشتركة لها

 

كما تابع أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، مساء الخميس، الحملة المسائية التي تضم إدارات المواقف والمتابعة الميدانية بالوحدة المحلية، على سيارات الأجرة " السرفيس "، بعدد من الشوارع الرئيسية والميادين،  وذلك لمراجعة خطوط السير وتطبيق تعريفة الركوب المقررة، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية بداخل المواصلات العامة، كما تم التأكيد على صلاحية عدادات التاكسى، أسفرت عن تحرير عدة مخالفات لخطوط السير.

 

وناشد رئيس مدينة القصير، المواطنين بالتوجه إلى إدارة المواقف بمقر الوحدة المحلية، لتقديم الشكاوي الفورية عن السائقين غير الملتزمين فى توصيلهم إلى الأماكن المدرجة بالخطوط ، طبقا للافتة المعلقة على واجهات سيارات الأجرة. 

 

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