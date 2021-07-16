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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استعداداً للأولمبياد.. سفير مصر باليابان يتفقد بعثة المنتخب الوطني للشيش| صور

السفير المصري في
السفير المصري في اليابان يتفقد أحوال البعثة الأولمبية

زار السفير أيمن كامل، سفير مصر في طوكيو مقر المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني لسلاح الشيش بمدينة فوجيساوا اليابانية، حيث رحب بأعضاء البعثة واطمئن على الحالة الصحية للاعبين وسير التدريبات استعداداً لمنافسات الألعاب الأولمبية في ظل التدابير الاحترازية التي يتم تطبيقها حالياً، وذلك في إطار جهود السفارة المصرية في طوكيو لمتابعة الترتيبات الخاصة بالبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي سيتم افتتاحها يوم 23 يوليو الجاري. 

وكان في استقبال السفير المصري كل من مدير عام قطاع الرياضة بمحافظة كاناجاوا ومدير المركز الرياضي لمحافظة كاناجاوا، مقر إقامة منتخب سلاح الشيش المصري. 

وأكد السفير خلال لقائه باللاعبين والطاقم الفني على حرص السفارة المصرية للاطمئنان على أعضاء الفريق ومتابعة التدريبات والاستعدادات النهائية قبيل مغادرتهم المعسكر المغلق يوم 17 يوليو للانضمام إلى البعثة المصرية بالقرية الأولمبية في طوكيو والتأكد من إحاطتهم بكافة أوجه الرعاية اللازمة. 

كما أعرب كامل خلال حديثه عن خالص تمنياته بالتوفيق لجميع اللاعبين واللاعبات. 
 

وفي ختام اللقاء، توجه السفير بالشكر إلى المسؤولين بمدينة فوجيساوا على ما قدموه من دعم وحفاوة بأعضاء المنتخب الوطني، مشيداً بالاستعدادات التي حرص الجانب الياباني على توفيرها من أجل راحة الفريق المصري في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا والتي تؤثر على أجواء عقد الدورة الأولمبية في نسختها الحالية.

السفير المصري في اليابان يتفقد أحوال البعثة الأولمبية
السفير المصري في اليابان يتفقد أحوال البعثة الأولمبية
السفير المصري في اليابان يتفقد أحوال البعثة الأولمبية
السفير المصري في اليابان يتفقد أحوال البعثة الأولمبية
السفير المصري في اليابان يتفقد أحوال البعثة الأولمبية
السفير المصري في اليابان يتفقد أحوال البعثة الأولمبية
السفير المصري في اليابان يتفقد أحوال البعثة الأولمبية
السفير المصري في اليابان يتفقد أحوال البعثة الأولمبية

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