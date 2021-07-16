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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

إسعاد يونس: فخورة بكوني واحدة من سفراء مبادرة حياة كريمة

صدى البلد

أعربت الفنانة إسعاد يونس عن سعادتها للمشاركة كسفيرة ضمن مبادرة الرئيس حياه كريمة لتطوير الريف المصري.
 

ونشرت إسعاد يونس فيلما قصيرا أثناء مشاركتها في دعم مبادرة حياه كريمة مع عدد من النجوم وعلقت قائلة: "‬‏فخورة بكوني واحدة من سفراء مبادرة حياة كريمة".
 

وعرضت وحدة الأفلام الوثائقية بشبكة قنوات dmc، فيلما وثائقيا حمل عنوان “حياة كريمة.. لكل المصريين” وشارك فيه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي،والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية.

 

كما شارك في الفيلم الوثائقي ندى يحيى خضر مدير قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة حياه كريمة ،  وأية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياه كريمة، ومحمد طاهر مدير القطاع التنفيذي بمؤسسة حياه كريمة. 

 

قال  الدكتور محمد عبد الملك رئيس قطاع المكاتب الأقليمية لجهاز تنمية المشروعات أن مبادرة حياه كريمة ستغير مستقبل القرى المصرية مؤكدا أن تعليمات الرئيس السيسي بتطوير القرى المصرية والعمل على أن تكون نحو الأفضل.

 

وأضاف عبد الملك  أن هناك 52 مركز بعدد 1500 قرية ونعمل على حل جميع الشاكل التي يواجهها المواطنين سواء المرافق والبنية التحتية والمدارس والطرق والتدخلات الإجتماعية.

 

وتابع رئيس قطاع المكاتب الأقليمية لجهاز تنمية المشروعات أن جهاز تنمية المشروعات له محور التنمية الإقتصادية والعمل مؤكدا أنه يتم توفير فرص عمل لمن لا عمل له في القرى المصرية .

 

وأشار عبد الملك أن أهم ما يميز مبادرة حياه كرمية تنسيق كام لوتعاون بين كل الأجهزة والوزرات نحو تحقيق الأهداف الأسسية وإقامة مشروعات وضم عمالة وأن يكون هناك دخل لأبناء القرى

قال الدكتور، أيمن حمزة، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الكهرباء، أن مبادرة الرئيس السيسي “حياة كريمة” تشمل القرى الأكثر احتياجا، وتضم 145 قرية على مستوى 11 محافظة.

 

وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خط أحمر” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الرئيس السيسي أعطى توجيهاته، أن تشمل مبادرة "حياه كريمة" الريف المصري بالكامل.

 

وتابع، أن المرحلة الأولى تمت بتكلفة 25 مليار جنيه في تطوير قطاع الكهرباء بقرى المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن تصل تكلفة تطوير قطاع الكهرباء بباقي مراحل تطوير الريف المصري 70 مليار جنيه.

 

وأشار حمزة إلى أن المشروعات القومية في مصر يتم التخطيط لها بشكل جيد.

 

حياة كريمة مبادرة حياة كريمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤسسة حياة كريمة القري المصرية

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