بملابس عصرية .. منة فضالي تتألق في تركيا

حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، بصورا جديدة لها خلال تواجدها في تركيا.

إطلالة منة فضالي



تألقت منة فضالي في الصور بإطلالة صيفية أنيقة حيث ارتدت تي شيرت أبيض بسيط لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و نسقت معه شورت باللون الأسود مما منحها إطلالة عصرية و بسيطة و غير مبالغ فيها.

تزينت منة فضالي ببعض الإكسسوارات البسيطة و الغير مبالغ فيها التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت منة فضالي على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و التي كشفت عن جمال ملامحها.

شاركت منة فضالي في مسلسل «نسل الأغراب»، وهو من بطولة كلّ من أحمد السقا، وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبو اليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.



وينتمي مسلسل «نسل الأغراب» إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر، فضلًا عن أن كلا منهما من أم مختلفة.

تصدرت الفنانة منة فضالي تريند جوجل بسبب صورتها بالمايوه فى حمام السباحة والتي اثارت حالة من الجدل الواسع عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.