دينا أبو السعود: كريم بينكي يحارب الشيخوخة ومضاد للتجاعيد

الحل السهل الممتنع..

قالت دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن كريم بينكي هو الحل السهل الممتنع، وسعره مناسب للغاية ومكوناته طبيعية 100%.



وأضافت "دينا أبو السعود"، خلال برنامج “حياتك صحتك” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن كريم بينكي يعمل على ترطيب البشرة الجافة، ويساهم في تقليل ظهور التجاعيد، ويحتوي على فيتامينات تعمل على تنشيط الدورة الدموية.

وأوضحت أن كريم بينكي يعمل على إزالة الهالات وتوحيد لون البشرة، ويعمل كمضاد للشيخوخة والتجاعيد، ولهذا يفضل استخدامه في سن الـ 20.



وأشارت إلى أن كريم بينكى يمكن وضعه على علامات تمدد الجلد التى تظهر لدى النساء الحوامل، مضيفة أن علامات تمدد الجلد تظهر نتيجة فقدان الجلد مادة الكولاجين.

وفي سياق آخر قالت الدكتورة دينا أبو السعود خبيرة تجميل، إن كريم بينكى يمد البشرة بالفيتامينات والترطيب، لأن الوجه يحتاج للمياه، مضيفة أن الكريم يعمل على إنتاج الكولاجين بطريقة طبيعية والمحافظة على الجلد من الشيخوخة، لافتة إلى أن جميع من يستخدمه يثني عليه.

وأضافت دينا أبو السعود خلال لقائها مع برنامج "سفرة وطبلية" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كريم بينكي يحتوي على عناصر تعمل على إعادة تغذية وترميم البشرة نتيجة ما يوجد بداخله من فيتامينات، موجه النصيحة إلى السيدات باستخدام كريم بينكي قبل الميك أب حتى يحمي البشرة من المكونات

وأوضحت خبيرة تجميل أن الكريم يحتوي على مكونات طبيعية بنسبة 100%، مؤكدة أنه لا يحتوى على المواد الحافظة، أو العطور كما أنه متوفر بجميع المحافظات.

وتابعت دينا أبو السعود خبيرة تجميل أن خلال فصل الصيف تزداد تصبغات البشرة وبالتالى يمكن معالجتها عن طريق استخدام كريم بينكى، إلى جانب استخدامه للقضاء على الهالات السوداء تحت العينين.