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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

افتقدك كثيرا.. رانيا محمود ياسين توجه رسالة لوالدها الراحل

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، مجموعة من الصور لوالدها الفنان الراحل محمود ياسين.
 

وكتبت رانيا ياسين داعية لوالدها قائلة: "أبي الغالي كم افتقدك كثيرا.. الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته.. جمعتك في جنات النعيم في صحبة الأخيار والصديقين والأنبياء والشهداء.. جمعة مباركة عليكم.. ربنا يتقبل منكم صالح الأعمال  ويرحم جميع أمواتنا ويسكنهم فسيح جناته".
 

يذكر أن آخر أعمال رانيا مسلسل "فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، حمدى الميرغنى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو
 

رانيا محمود ياسين نعي الفنانة رانيا محمود ياسين داليا البحيري الفنان الراحل محمود ياسين هدي المفتي محمود ياسين

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