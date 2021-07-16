عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطورة قصوى | إسرائيل تمنع السفر إلى إسبانيا.. وحجر صحي للعائدين من تركيا

إسرائيل تمنع السفر
إسرائيل تمنع السفر الى اسبانيا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ضم إسبانيا وقيرغيزستان إلى قامة الدول المصنفة بمستوى خطورة قصوى ويمنع السفر إليها حتى إشعار آخر.

 

وأضافت الصحة الاسرائيلية،أان قائمة الدول التي يمنع السفر إليها تشمل: الأرجنتين، البرازيل، بيلاروس، أوزبكسيتان، جنوب أفريقيا، الهند، المكسيك وروسيا.

 

فيما تضم قائمة الدول التي تحمل تحذير سفر ويُلزم العائدون منها بالحجر الصحي (بمن فيهم المتطعمون والمتعافون) ابتداءً من اليوم تشمل: الإمارات العربية المتحدة، جزر سيشل، الأكوادور، أثيوبيا، بوليفيا، غواتيمالا، هوندورس، زيمبابوي، ناميبيا، باراغواي، تشيلي، كولومبيا، كوستا ريكا وتونس.

اتفاق بين إسرائيل والإمارات والبحرين على إنشاء منصة لدعم اتفاقيات السلام

عقبات تواجه صفقة تبادل الأسري بين إسرائيل وحماس .. اعرفها


فيما قالت الصحة الاسرائيلية إنه اعتبارًا من يوم 23/7/2021 فإنه يجب الالتزام بالحجر الصحي لكل من يعود من الدول التالية: بريطانيا، قبرص، تركيا، جورجيا، أوغندا، مينامار، بيجي، بنما، كامبوديا، كينيا وليبريا.

 

وقالت الصحة الاسرائيلية، إنه "يتم تحديث قائمة الدول التي تحمل تحذير سفر والدول بمستوى خطورة قصوى وفقًا لنسب الإصابات في العالم ومن المتوقع أن تستمر بالتوسع من حين إلى آخر".

 

وذكرت الوزارة، بأنه ابتداء من اليوم 16/7/2021 يلزم العائدون إلى اسرائيل (بمن فيهم المتطعمون والمتعافون من كل الأجيال ومن كافة الدول) بالخضوع للحجر الصحّي فور وصولهم إلى اسرائيل لمدة 24 ساعة أو حتى تلقي نتيجة فحص تم اجراءه عند عبور الحدود (الأول من بينهما).

إسرائيل اسبانيا تركيا بريطانيا تشديدات جديدة

موضوعات متعلقة

اتفاق بين إسرائيل والإمارات والبحرين على إنشاء منصة لدعم اتفاقيات السلام

عقبات تواجه صفقة تبادل الأسري بين إسرائيل وحماس .. اعرفها

ترشيحاتنا

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك

مقترح أمريكي للسعودية بشأن استضافة كأس العالم رفقة إيطاليا.. ومصر والمغرب في الصورة

رئيس الكنيسة الأسقفية عن مشروع حياة كريمة: سيخلق طفرة فى الريف

جهاز 2×1.. شركة Valve تعلن رسميا عن كمبيوتر Steam Deck المحمول للألعاب

حياة كريمة.. الخرباوي يحذر من الخطاب الديني المنفلت وخطباء الإخوان بالريف

خطورة قصوى | إسرائيل تمنع السفر إلى إسبانيا.. وحجر صحي للعائدين من تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

القوى العاملة: 5 أيام إجازة القطاع الخاص بمناسبة الأضحي وثورة يوليو

إجازة عيد الأضحى.. هذه الفئات مستثناة من الأيام الرسمية الممنوحة من الدولة

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

هجوم إثيوبي.. بيان هام من الجيش السوداني

بعد 9 أشهر من الإغلاق.. برج إيفل يعيد فتح أبوابه أمام الزوار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

فيديو

أغرب قصة حب.. شقيقتان توأم تتزوجان من توأم ويعيشون بمكان واحد (فيديوجداف)

فيديو جراف.. عباس أبو الحسن يشكر المحكمة.. حبس الطبيب الشهير 16 عاما

فيديو جراف .. تامر حسني يحرج حلا شيحة : أنا ما برجعش في كلامي

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ