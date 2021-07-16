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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 170 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أنه تم تحصين 170 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، منذ بداية الحملة القومية وحتى اليوم الجمعة، والتي تقام على مدار شهر، على مستوى المحافظة.


وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة يبلغ 266554 حيوان، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة ، لافتا أن حملات الطب البيطرى تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.

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وأشار " أنور" إلى  مروره الدائم ومتابعته الدورية لأعمال تنفيذ هذه الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية تجنبًا لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين، و تقديم المحافظة كافة سبل الدعم لمثل هذه الحملات الوقائية، التى تستهدف تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

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