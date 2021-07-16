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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد .. موسيماني يعاين ملعب محمد الخامس قبل موقعة كايرز تشيفز

صدى البلد

حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي معاينة ارض ملعب مركب محمد الخامس الذي يستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها مساء غد أمام كايرز تشيفز.

وتقرر أن يرتدي  النادي الأهلي الزي التقليدي الخاص به في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا غدا السبت، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، وفقا لما اسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة.

الإجتماع الفني
وعقد الاجتماع الفني للمباراة في أحد الفنادق القريبة من مقر إقامة الأهلي بمدينة الدار البيضاء، بحضور كل من؛ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق.


وتم  خلال الاجتماع الفني الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من «القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر»، فيما يرتدي حارس المرمى الطاقم اللبني.


بينما يرتدي فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، الطاقم الأصفر، فيما يرتدي حارس مرماه الطاقم الأخضر.
ويستعد الأهلي لخوض مباراة صعبة غدا السبت ،أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد «مركب محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء المغربية.

 

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بيتسو موسيماني النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ سمير عدلي فريق كايزر تشيفز

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