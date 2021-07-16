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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| المهن التمثيلية: نرفض الاعتزال تحت غطاء التوبة.. وروبي تحيي حفلها الغنائي في الساحل الشمالي اليوم

روبي
روبي

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الخاصة بالمشاهير، خلال الساعات الماضية ومنها: 

 

لقطات جديدة من خطوبة كارولين عزمي.. شاهد

تصدرت الفنانة كارولين عزمي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تداول فديوهات خطوبتها على رجل الأعمال بيشوي ويليم عبر السوشيال ميديا.

 

أسامة الهادي لـ صدى البلد عن كليب لسه فيا حيل: كنت عايز أبقى حقيقي

 

عبر الفنان أسامة الهادي، عن اعتزازه بفيديو كليب أغنيته الجديدة “لسه فيا حيل” الذي طرحه مؤخراً عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “يوتيوب”.

 

اليوم .. روبي تحيي حفلها الغنائي في الساحل الشمالي

 

تستعد الفنانة روبي، لإحياء حفل غنائي، اليوم الجمعة في الساحل الشمالي، ومن المتوقع حضور عدد جماهيري كبير.

 

فيلم إبن فييلا يشارك في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة

يشارك الفيلم الروائي الطويل ابن فييلا للمخرج بريت مايكل اينيس ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة (19 – 23 يوليو / تموز)، وكان الفيلم قد حصل على سبع جوائز دولية خلال مشاركاته في عدة مهرجات حول العالم وسيعرض الفيلم يوم الثلاثاء 20 يوليو الساعة 10 مساءً بتوقيت بيروت.

جمعت الحبايب.. نبيلة عبيد تشيد بأغنية صبح الصباح لـ محمد الشرنوبي
 

أشادت الفنانة نبيلة عبيد، بأغنية “صبح الصباح” للفنان محمد الشرنوبي، وأبدت إعجابها الشديد بها.

كتبت نبيلة عبيد، من خلال حسابها  الرسمي على “الأنستجرام”: “ الأغنيه اللي جمعت الحبايب.... انا حبيتها و حبيت فكرتها و صوت محمد الشرنوبي فيها جميل.... مساكم عسل #نبيلة_عبيد”.

أزمة حلا شيحة.. المهن التمثيلية: نرفض الاعتزال تحت غطاء التوبة
 

عبّر المسؤولون بنقابة المهن التمثيلية عن استيائهم الشديد باتهام الفنانين بالفسق بعد أزمة الفنانة حلا شيحة، وإتهامها لزملائها بالوسط الفني.

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