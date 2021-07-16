برلمانية: حياة كريمة تؤكد اهتمام الدولة بتنمية الريف المصري

أكدت الدكتورة مرفت عبدالعظيم، عضو مجلس النواب، أن إقامة احتفالية حياة كريمة باستاد القاهرة الدولي وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والوزراء وحشد كبير من المواطنين من كافة محافظات مصر تأكيدًا على اهتمام الدولة المصرية بتنمية الريف المصري.



وأضافت النائبة في تصريحات له، أن مبادرة تنمية الريف المصري حياة كريمة تستهدف 58%؜ من سكان مصر وهدفها توفير حياة كريمة لملايين المصريين والقضاء على الفقر والجهل بجميع القرى.



كما أشادت عضو مجلس النواب بما تقوم به الدولة من مشروعات في جميع أرجاء الوطن في سبيل توفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري وتساعد في تنميته.



ولفتت النائبة أن اهتمام الرئيس السيسي شخصيا بالمبادرة ومتابعة كل صغيرة وكبيرة خير دليل على اهتمامه بجميع فئات الشعب المصري، منوهة أن عددا كبيرا من المؤسسات الدولية ومنها الأمم المتحدة أشادت بإنجازات حياة كريمة واعتبرتها من افضل المبادرات على مستوى العالم.