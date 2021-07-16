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فن

بحضور هشام عباس

ياعراف تريو يجمع أحمد سعد والتونسي نوردو وأحمد زعيم

صدى البلد

تجربة مصرية شمال إفريقية جمعت الثلاثي أحمد سعد وأحمد زعيم والمطرب التونسي نوردو في تجربة جديدة بعنوان "ياعراف"، الأغنية من كلمات محمد الفقي، ألحان أحمد زعيم وتوزيع توما وإخراج ياسين حسن وتم تصويرها بين مصر والإمارات، ومن المتوقع طرحها خلال أيام.

وعقدت شركة "كامب" مؤتمرا صحفيا في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة أعلنت فيه عن الأغنية، وقال المطرب التونسي نوردوا أنه سعيد لتواجده في الساحة الغنائية المصرية مع أحمد سعد وأحمد زعيم وشركة كامب التي حرصت علي تقديم كل الامكانيات لخروج الأغنية بشكل متميز، وخاصة أن الأغنية جديدة في تفاصيلها، مضيفا أنه يسعي للتواجد في مصر سواء في التمثيل أو الغناء.

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أما أحمد زعيم أكد أن الأغنية عرضها في البداية عليه الموزع توما ثم قام بتلحينها ولكن توما أصر علي أن يقدمها كمطرب واقترح اسم أحمد سعد ثم تطورت الفكرة بمشاركة نوردو لتصبح أغنية عربية غير تقليدية.

أما المنتج ياسر القصراوي، قال إن الشركة سعيدة بالتعاون مع نوردو وسيكون نجما في الساحة المصرية مثلما حقق نجومية في تونس وشمال أفريقيا والأغنية تم إنتاجها بميزانية كبيرة لكي تخرج بشكل متميز وهناك مشروعات أخري لنوردوا مع الشركة سيعلن عنها قريبا.

حرص المطرب هشام عباس علي تهنئة صناع الأغنية والتقط بعض الصور التذكارية معه، خاصة أن شركة كامب انتجت كليب "زحمة الأيام" الذي شارك فيه مع النجوم حميد الشاعري وإيهاب توفيق ومصطفي قمر.

أحمد سعد هاني رمزي احمد السعدنى هشام عباس أغنية جديدة

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