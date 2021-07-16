صحة الدقهلية: رفع درجة الاستعداد بالخدمات الصحية قبل عيد الأضحى

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، رفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية، ومنع جميع الإجازات للأطباء استعدادا لـ عيد الأضحى المبارك.

وأكد مكي، رفع درجة الإستعداد بجميع المستشفيات وأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات، مع توافر جميع أدوية الطوارئ بها والمستلزمات وأجهزة الاكسجين والتنفس الصناعي وجاهزية الرعايات المركزة وتوافر مخزون الاكسجين.

وأشار إلى تكثيف المرور على جميع منشآت تقديم الخدمة الطبية للتأكد من جاهزية فرق الطوارئ، وتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاتة بجميع بنوك الدم بالمستشفيات، وجاهزية فرق الإنتشار السريع لمواجهة أي إصابات قد تحدث.

كما تم تخصيص نسبة 30٪ من أسرة المستشفيات لحالات الطوارئ ومراجعة المصادر البديلة للكهرباء والمياه بالمستشفيات، كما تم التنسيق مع إسعاف الدقهلية وتحديد أماكن تمركزات الإسعاف.

وشنت فرق مراقبة الأغذية حملات مكثفة بجميع المدن والمراكز، للمرور على محلات ومجازر الاضاحي وتوافر الاشتراطات الصحية ، والتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة في جميع المنافذ والتاكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا والتنبيه على التباعد بين الطاولات واستخدام الكمامة والمطهرات في جميع المنشآت كما تم التاكد من توافر معاييرالسلامةوالامان بالحدائق والمتنزهات والنوادي الاجتماعية والمطاعم

ولفت إلى أنه تقرر إعطاء إجازة لجميع مراكز تلقي اللقاح يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين لوقفة وأول أيام العيد، على أن يستأنف العمل بجميع مراكز التطعيم من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وحث مكي المواطنين على تجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة و منع التجمعات في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والنوادي وغيرها من الأماكن المغلقه.



ووجه مكي التهنئة لجموع الشعب المصري والامة الإسلامية عامة وشعب الدقهلية خاصة بعيد الأضحى المبارك.