سنكتب التاريخ| تعليق ناري من قائد كايزر تشيفز عن مواجهة الأهلي غدًا

أكد برنارد باركر قائد فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي، المقرر لها، غدا، السبت، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب محمد الخامس، في المغرب.

وقال قائد تشيفز خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة الأهلي:" حلم كل لاعب أن يلعب في هذا المستوى، لقد عملنا بجد للوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، ونحن نستحق أن نكون هنا".

وتابع قائد كايزر تشيفز:" جميع اللاعبين سعداء ومتحمسون ويتطلعون إلى مواجهة الأهلي، لدينا مزيج جيد من اللاعبين الشباب وذوي الخبرة".

وأشار:" الشباب متحمسون ليكونوا جزءا من هذا الفريق، لدينا روح طيبة وهذا أثر على أدائنا حتى الآن، حان الوقت الآن لتقديم عرض جيد مرة أخرى".

وواصل:" نحن في نهائي مسابقة أفريقية، بعد 20 عاما، يعرف كل لاعب تاريخ النادي وما مر عبر السنين".

وأكمل:" نحن في وضع يسمح لنا بكتابة التاريخ وندرك ذلك، لقد حصلنا على الكثير من الدعم من الجميع ولا نطيق الانتظار حتى تبدأ المباراة".

واختتم:" نحن أقوى من أي وقت مضى في المنافسة، سنعطي كل شيء لمدة 90 دقيقة لكتابة التاريخ".

الأهلي ضد كايزر تشيفز

الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، يبحث عن التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، للمرة الثانية على التوالي، والعاشرة في تاريخه.

الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 9 مرات، بفارق 4 ألقاب على كل من الزمالك ومازيمبي الكونغولي، اللذين يتواجدان في المركز الثاني.

وصعد إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في في ذهاب الدور نصف النهائي، على ملعب حمادي العقربي في رادس، وبثلاثية نظيفة في لقاء الإياب، على ملعب السلام في القاهرة.

على الجانب الآخر، يطمح كايزر تشيفز في مواصلة الحلم، بانتزاع الفوز من الأهلي في مباراة السبت، والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وتأهل كايزر تشيفز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد التغلب على الوداد بهدف دون رد، في لقاء الذهاب، في الدار البيضاء، والتعادل سلبيا، في مباراة الإياب، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.