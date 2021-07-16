برلماني: رسائل الرئيس السيسي خلال مؤتمر حياة كريمة واضحة وقوية

قال محمد سعيد الدابي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن الرسائل التي بعث بها الرئيس السيسي خلال خلال فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة، لتنمية قرى الريف المصري، واضحة تمامًا فيما يخص قضية سد النهضة، مؤكدا أنه لا داعي للقلق فمصر دولة كبيرة وقيادتها راسخة وقوية.

وشدد الدابي خلال تصريحات له اليوم، على أن كلمة الرئيس السيسي جاءت في منتهى الوضوح والقوة للداخل والخارج، موضحا ان مصر لديها الإمكانيات السياسية والقوة العسكرية اللازمة للحفاظ على أمنها القومي، لكن التحرك في مجلس الأمن، كان ولا يزال غرضه وضع القضية على أجندة الاهتمام الدولي.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى ما قاله الرئيس السيسي، بأن هناك ترتيب جيد للغاية في مصر، ولكل الموضوعات كما أن مصر تتحرك للحفاظ على كل نقطة مياه، وتنظر لنهر النيل على أنه نهر الشراكة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وتابع نائب البحر الأحمر، أن خطاب الرئيس جاء مطمئنًا لعشرات الملايين من المصريين في الخارج والداخل، خصوصا وأن بعض وسائل التواصل الاجتماعي دأبت خلال الفترة الأخيرة على بث أكاذيب ومغالطات، مؤكدًا أن مصر قوية وقادرة تمامًا على التحرك قولا وفعلاً للدفاع عن حقوقها وهو كلام لا يحتاج إلى توضيح.