"خناقة" علي المركز.. ألابا يثير أزمة في ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن النمساوي ديفيد ألابا، سبب أزمة في ريال مدريد بخصوص مركزه مع الفريق الموسم المقبل.

وانتقل ديفيد ألابا لريال مدريد قادمًا من بايرن ميونخ، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الفريق الألماني.

وبحسب صحيفة “ ماركا” الإسبانية، فأن ديفيد ألابا لا يرغب في اللعب في مركز قلب الدفاع في ريال مدريد الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلي أن ألابا يريد اللعب في خط الوسط، وهو ما يمثل تعارضًا مع رغبة ريال مدريد، حيث يريدون إشراكه في مركز قلب الدفاع، وأنهم قاموا بالتعاقد معه للعب في ذلك المركز.

جدير بالذكر أن سيرجيو راموس رحل عن ريال مدريد بعد 16 عامًا قضاهم في صفوف الفريق، لينتقل لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.