برلماني: مشروع " حياة كريمة " رسم البسمة على وجه كل مصري

أكد النائب، عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ما شاهدناه خلال فعاليات المؤتمرالأول للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ما هو إلا نتاج لما تم من أعمال لإطلاق مبادرة حياة كريمة ، و التي تستهدف في المقام الأول التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا ، لاسيما فى قرى الريف ، والمناطق الأكثر احتياجا ، مؤكدا أن الرئيس السيسي بهذه المبادرة جسد المفهوم الحقيقي للعدالة الإجتماعية، فضلا عن انتصار لمبدأ حقوق الإنسان ، وذلك من خلال تحسين المستوى الاجتماعى الأفضل للمواطنين.

وأشار" يحيي" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن هذا المشروع التنموي العملاق يغير وجه الحياة في قرى الريف المصري بشكل كامل ، لاسيما وأن هذه المبادرة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين ، الامر الذي ينعكس بالضرورة على انخفاض معدلات الفقر ، وتوفير مساكن آمنة لهم، علاوة على توفير آلاف فرص العمل للشباب من الأيدي العاملة ، الأمر الذي ساهم فى تخفيض نسب البطالة ، بالإضافة الى تطوير البنية التحتية ، و التمكين الاقتصادي للأسرة المصرية.

وأوضح أمين قوى عاملة النواب أن ما يتم تنفيذه ضمن مبادرة حياة كريمة من صرف صحى، ومياه للشرب والكهرباء ورصف الطرق والغاز الطبيعى والمشروعات الاجتماعية فى مجال التعليم والصحة والإسعاف والشباب والرياضة ، وتطوير المساكن، بمثابة التحقيق العادل للعدالة الاجتماعية ، والعيش فى بيئة صحية آمنة وسعيدة .

وأكد “يحيي” أن مبادرة حياة كريمة ستغير ملامح قرى مصر، وتعتبر واحدة من أهم المبادرات الرئاسية، التى تستهدف النهوض بالأوضاع المعيشية، والخدمات والتخفيف عن كاهل المواطنين، كما أنها مبادرة توحد جميع الجهود بالاشتراك مع العديد من الوزارات والهيئات المعنية بالتنفيذ فى المراكز والقرى، بجانب الجمعيات الأهلية والشباب المصري الدؤوب ، والمتطوع.