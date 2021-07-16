كارتيرون يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق المران بالترسانة

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض قبل انطلاق تدريب اليوم على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة.
وشرح المدير الفني خطة الإعداد خلال الفترة المقبلة للاعبين، ومنح المدير الفني بعض التعليمات الفنية للاعبين لتطبيقها في المران.
ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
الفريق قد حصل على راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية، ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى يوم الإثنين المقبل على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.
ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.