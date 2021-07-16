مران الزمالك.. عبد الله جمعة يؤدي تدريبات تأهيلية في"الجيم"

أدى عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية، في صالة الجيمانزيوم بالنادي، قبل تدريبات الفريق، اليوم، على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة.

ويعاني عبد الله جمعة من إصابة، عبارة عن “جَزع في الرباط الداخلي للركبة” ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويستعد الزمالك لمباراة غزل المحلة، المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل، ضمن الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد حصل على راحة 11 يوما؛ في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى يوم الإثنين المقبل على ملعب الترسانة، قبل أن يحصل اللاعبين على راحة، يوم الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.