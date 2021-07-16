مصابو التسمم الكيميائي في الأردن يغادرون المستشفى

أكد مدير مستشفى جرش الحكومي، الدكتور صادق العتوم، خروج الـ13 مصابا بالتسمم الكيميائي، الذين نقلوا إلى المستشفى، مساء أمس الخميس، بسبب تسمم من مياه إحدى البرك في قرية دحل.

وأوضح مدير مستشفى جرش الحكومي، أن جميع المصابين غادروا قبل قليل؛ نظرا لتحسن واستقرار حالتهم الصحية.

يشار إلى أن الـ13 مصابا أعمارهم اقل من 20 عاما، وتسمموا؛ بسبب زيادة نسبة الكلور في إحدى حمامات السباحة، مما تسبب في ظهور أعراض عليهم، تمثلت في حالات اختناق وضيق تنفس.

ونقلت سيارات الإسعاف، جميع المصابين إلى مستشفى جرش الحكومي، حيث جرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم، ومنهم من غادر مساء أمس، وآخر الحالات غادرت قبل قليل بحسب "العتوم".