تطويرها بالكامل.. الرئيس السيسى يوجه بزراعة 2 مليون فدان بـ وادي النطرون

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتم عمل جهد كبير، لتطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي عن طريق أخذ مياه الصرف وتجميعها فى منطقة المكس، ثم تحويلها من خلال محطات الرفع وصولا لمحطة المعالجة في منطقة الحمام.

وأضاف " السيسي "، خلال تفقده مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي، أنه يتم معالجة مياه الصرف الزراعية معالجة ثلاثية لافتا إلى تجميع مياه الصرف بالكامل، ليتم عمل مسار لها بمحطات رفع للحصول على ٨ مليون متر يوميا ثم يتم تحريكها نحو الأراضى فى منطقة وادى النطرون ب الكامل حتى يتم زراعة ٢ مليون فدان.



ولفت إلى أن الحكومة المصرية تحركت سريعا نحو تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي معقبا: "مستنناش حاجة فى تطوير المنطقة دى بنعمل مشروع تطوير الري وتخطيط المنطقة بالكامل".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد تفقد صباح اليوم الجمعة مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي.

واستمع الرئيس إلى شرح تفصيلي من العمال بالمشروع، حيث تم التأكيد على أن التطوير الجاري لطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بطول 160 كم ليصبح 8 حارة مرورية في كل اتجاه، وكذلك تطوير محور الضبعة بطول 260 كم ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس قام بجولة تفقدية صباح اليوم الجمعة، شملت شبكة الطرق الجديدة لمنطقة الساحل الشمالي ومحاور ربطها بمدن ومحافظات القاهرة والدلتا، بما في ذلك، وتطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلي حتي مطار العلمين، وتطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون العلمين بطول 130 کم.

ووجه الرئيس بأن تتم عملية تطوير المحاور والطرق بالساحل الشمالي وكذلك القطاع الجنوبي له لتصبح شرايين حياة تتكامل مع المشروعات القومية الضخمة الجارية في تلك المنطقة مثل مشروع الدلتا الجديدة للانتاج الزراعي ومدينة العلمين الجديدة ومحطة الضبعة ومطار العلمين ورأس الحكمة والمنتجعات السياحية الممتدة الي محافظة مطروح وذلك لاستيعاب الحركة المرورية والتجارية المتوقع زيادتها نتيجة التنمية الشاملة التي تشهدها تلك البقعة الجغرافية من الجمهورية.