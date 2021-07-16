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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب حضوره مؤتمر حياة كريمة .. صاحب واقعة قطار منوف: السيسي أعاد لي كرامتي

صدى البلد

بنبرة سعادة عكس ما كان يشعر به خلال اليومين الماضيين عادت الطمأنينة إلى محمد رشاد صاحب واقعة قطار منوف عقب حضوره المؤتمر الأول لحياة كريمة، ووجوده ضمن الصفوف الأولى بالمؤتمر ودعوته من قبل الرئيس السيسي رئيس الجمهورية.

يومان عاش فيهما محمد رشاد حالة من القلق والتوتر وأغلق هاتفه، رافضا أن يتحدث فيما حدث داخل قطار منوف وتعرضه للإهانة من قبل كمسرى قطار منوف أمام طفلته، ولكن سرعان ما تبدلت الأحوال وعادت تليها الطمأنينة عقب دعوته لحضور مؤتمر الرئيس السيسي مؤتمر حياة كريمة وتوجيه الشكر له.

وقال محمد رشاد في تصريحات ، إنه لم يكن يتوقع أن يحدث ذلك ويتم دعوته وجلوسه في الصفوف الأولى مبديا سعادته قائلا " الرئيس السيسي أعاد لي كرامتي أمام طفلتي وباقي بناتي وأمام الجميع عقب انتشار الفيديو داخل القطار وتنمر الكمسرى عليه.

وأضاف، أنه لم يكن ينوى الحديث في الأمر إلا بعد انتشار الفيديو ومكالمات كتيرة من أهله وأصدقاءه يطالبونه بالحديث عما بدر حيث أنه مجني عليه  إلا أنه كان رافضا الحديث في الأمر.

وتابع أن كلام الكمسرى عن محاوله إلقاء نفسه من القطار عار من الصحة، قائلا " الكمسرى خانقني وقالي مش هتنزل والناس قالوله سيبه قال مش هسيبه".

وأكد أنه كاد يقع من القطار بسبب عنفهم في المعامله معه، إلا أن أحد الركب سنده قبل أن يقع من القطار، موضحا أنه لم يرد باي لفظ علي الكمسري وتدخل الچميع.

ووجه راكب قطار منوف الشكر للرئيس السيسي قائلا " انا بشكر الرئيس انا عمرى ما توقعت يحصل كده انا كرامتي رجعتلي انا كنت قاعد جنب الرئيس " .


وعلي الجانب الآخر.. قال حامد الهلباوى ابن قرية كفر البتانون بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، كمسرى قطار منوف، أنه لم يخطئ ونفذ تعليمات رؤساه في العمل ولم يعتد علي المواطن.

جاء ذلك عقب ايام من أثارته للجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو يظهر فيه يعتد. علي أحد الركاب بسبب رفضه دفع غرامة لعدم وجود تذكره داخل قطار منوف.

واكد الكمسرى، أنه لو عاد الموقف سيتصرف كما تصرف ، قائلا " أنا لم أخطئ" .

وأوضح أن الراكب أراد القفز من القطار وهو من منعه لوجود طفلته معه، موضحا أنه عاد لعمله عقب التحقيق معه ولم توجه له التحقيقات اي اتهام.

وتابع أن المواطن هرب بمجرد وقوف القطار ولم يتم تحرير محضر له وانما تم تحرير محضر لسيدة القطار بمحطة شبين الكوم لتعطيلها القطار حيث أثارت الذعر والبلبلو بين الركاب وتوقف القطار نحو ربع ساعه بمحطة شبين الكوم.

 

 

قطار منوف السيسي حياة كريمة صاحب واقعة قطار منوف اخبار المحافظات

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