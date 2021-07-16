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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آرثر ميلو يغيب عن يوفنتوس 3 أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية

صدى البلد

أكد نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الجمعة، خضوع لاعبه البرازيلي آرثر ميلو لعملية جراحية في الساق اليمنى.

ونشر نادي يوفنتوس بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه:"خضع آرثر بعد ظهر اليوم لعملية جراحية لإزالة تعظم الغشاء بين العظام من ساقه اليمنى."

وأضاف:"نجحت العملية ، التي أجراها الدكتور بيانا والدكتور باتيستون ، بحضور المسؤول الصحي في يوفنتوس الدكتور ستيفانيني في عيادة فورناكا في تورينو.

وأشار نادي يوفنتوس في بيانه أن اللاعب سيستغرق 3 أشهر للتعافي من الإصابة.

يذكر أن آرثر ميلو انضم الموسم الماضي لـ يوفنتوس قادمًا من برشلونة، مقابل 70 مليون يورو.

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