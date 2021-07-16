آرثر ميلو يغيب عن يوفنتوس 3 أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية

أكد نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الجمعة، خضوع لاعبه البرازيلي آرثر ميلو لعملية جراحية في الساق اليمنى.

ونشر نادي يوفنتوس بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه:"خضع آرثر بعد ظهر اليوم لعملية جراحية لإزالة تعظم الغشاء بين العظام من ساقه اليمنى."

وأضاف:"نجحت العملية ، التي أجراها الدكتور بيانا والدكتور باتيستون ، بحضور المسؤول الصحي في يوفنتوس الدكتور ستيفانيني في عيادة فورناكا في تورينو.

وأشار نادي يوفنتوس في بيانه أن اللاعب سيستغرق 3 أشهر للتعافي من الإصابة.

يذكر أن آرثر ميلو انضم الموسم الماضي لـ يوفنتوس قادمًا من برشلونة، مقابل 70 مليون يورو.