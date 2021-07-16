مجدي أبو فريخة رئيسًا لـ اتحاد السلة بالتزكية

تأكد فوز الدكتور مجدي أبو فريخة رئيسًا لمجلس إدارة اتحاد كرة السلة لدورة انتخابية جديدة بالتزكية بعد ترشحه منفردًا على مقعد الرئيس.



وفٌتحت أبواب الترشح يوم السبت الماضي الموافق 10 يوليو في العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً من يوم الجمعة الموافق 16 يوليو 2021.



وتواجد الدكتور مجدي أبو فريخة منفردًا في قائمة المرشحين لمقعد الرئيس في الدورة الانتخابية من 2021 لـ 2024 ليتم حسم المنصب لصالحه بالتزكية.



وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ انتخابات الاتحاد المصري لكرة السلة والتي تشهد فوز المرشح لرئاسة الاتحاد بالتزكية وبدون أي منافسة.