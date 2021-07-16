التضامن تكشف تفاصيل حملات التوعية المجتمعية بـ قرى حياة كريمة

قالت رامونا كنعان، مستشار وزيرة التضامن للتسويق الاجتماعي والتطوير المؤسسي، إنه سيتم تنظيم حملات التوعية المجتمعية في المحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة.



وأضافت "كنعان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك توجيها من القيادة السياسية للاستثمار في البشر وتطوير واستغلال قدراتهم وذلك من خلال البرامج التوعوية التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة.

وأشارت: "سوف ننفذ حقيبة توعية مكثفة على مستوى القرى والأسر ويعمل معنا قيادات محلية ورائدات مجتمع ورجال دين وقيادات شبابية ونسائية ".

وأوضحت: "سيتم توجيه قوافل للقرى من أجل تنفيذ برامج محو الأمية والتوعية بالبرامج الصحة الإنجابية وغيرها من المبادرات المرتبطة بمجتمعات القرى، ونقوم بتحليل البيانات التي تم تحصيلها من حملات التوعية للتعرف على مشاكل القرى والعمل على حلها وفق أولويات مشاكل كل قرية ".

المرحلة التمهيدية

وتابعت أن المرحلة التمهيدية لحملات توعية مجتمعية أطلقت فى قري أربع محافظات بالوجه القبلي وهي بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، وذلك لتعزيز وعي المجتمعات المستهدفة بأهم القضايا الاجتماعية والصحية التي تشكل حجرا أساسيا لاستقرار وتنمية الأسرة والمجتمع بشكل عام، وذلك تأكيدا لأهمية تنمية القوة الناعمة والاستثمار في الإنسان المصري وبصفة خاصة في مراحل الطفولة والشباب.

وأردفت أن حملات التوعية المجتمعية داخل قري مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تدشين برنامج توعوي متكامل يستهدف أكثر من 12 رسالة توعية تركز جميعها على تنمية الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى تفنيد المفاهيم المغلوطة المنتشرة حول القضايا المجتمعية المختلفة والربط بين حملات تغير الاتجاهات والسلوك للفئات المستهدفة وبين تقديم الخدمات والإحالة لمقدمي الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والبيئية سواء داخل الوزارة أو خارجها بالتعاون مع الوزارات المعنية.