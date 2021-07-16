حملة نظافة وتجميل بـ كلية الزراعة جامعة الأزهر

قام 90 طالبا بكلية الزراعة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، بتنظيم يوم خدمة عامة في نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وفي ختام برنامج التدريب الصيفي تحت عنوان " في حب مصر" يتقدمهم الدكتور جمال عبد ربه عميد الكلية، والدكتور عبد المنعم فؤاد عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين السابق، والدكتور ناصر البدري وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور سليمان الرفاعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والعمال.

وقال الدكتور جمال عبد ربه عميد الكلية، إن طلاب الكلية كانوا أصحاب هذه المبادرة الطيبة التي تؤكد على أن طلاب جامعة الأزهر نماذج وطنية مضيئة تحرص على الإسهام في بناء وتنمية الوطن.

وأوضح عميد كلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة ان اليوم تضمن القيام بعمليات نظافة وتجميل ودهان الطريق من بوابة زراعة حتي داخل الكلية, لافتا إلى أننا في الكلية نبتعد تماما عن الشعارات، ونؤكد على ذلك بقولنا "أفعال لا أقوال".



وأضاف عميد كلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة، أن هناك برنامجا للأنشطة الطلابية، سوف يتم الإعلان عنه عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.



ووجه عميد الكلية الشكر والتقدير للدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، لدعمه الدائم والمستمر للكلية، إضافة لتوجيه الشكر والتقدير لنواب رئيس الجامعة، والأمين العام على تعاونهم الصادق مع الكلية.