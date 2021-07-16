بعد غلق باب الترشح.. 9 أعضاء يتنافسون على 8 مقاعد لعضوية اتحاد السلة

أغلق الاتحاد المصري لكرة السلة في الخامسة مساء اليوم الجمعة، باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة الجديد للدورة من 2021 إلى 2024.



وفٌتحت أبواب الترشح، يوم السبت الماضي الموافق 10 يوليو في العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً من يوم الجمعة الموافق 16 يوليو 2021.



وقام محمود الحلو المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة السلة، بالتصديق وغلق محضر طلبات الترشيح المقدمة للاتحاد والتي شهدت انتخاب الدكتور مجدي أبو فريخة رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة لدورة جديدة من 2021 لـ 2024 بالتزكية.



وشهدت الانتخابات ترشح مجلس دكتور مجدي أبو فريخة بالكامل والذي يضم كلًا من "محمد عبد المطلب – عمرو مصيلحي – محمد إيهاب محسن – خالد القوصي – حسين البشبيشي – رحاب الغنام – محمد فتحي – حمدي المناع " بجانب ترشح جاسر محمد رياض منفردًا.



ويتنافس الـ 9 أعضاء على 8 مقاعد فقط سيتم انتخابهم من جانب أعضاء الجمعية العمومية في الاجتماع المقرر عقده يوم 19 أغسطس القادم بمقر مجمع الاتحادات الرياضة باستاد القاهرة.