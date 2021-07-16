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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخبا الملاكمة واليد والبعثة الطبية يتوجهون إلى طوكيو لـ الأولمبياد| شاهد

منتخب الملاكمة واليد
منتخب الملاكمة واليد والبعثة الطبية يتوجهان لطوكيو

يتوجه إلى اليابان بعثة منتخب الملاكمة ومنتخب كرة اليد والبعثة الطبية للبعثة المصرية استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التي تقام خلال الفترة من 16 يوليو حتى 8 أغسطس.


وتوجهت بعثة منتخب كرة اليد بالكامل وبعثة منتخب الملاكمة المكونة من عبدالرحمن عرابي ويسري رزق الله لاعبي المنتخب المتأهلان لدورة الألعاب الأولمبية بصحبة المدير الفني الكوبي أوليسيوس والدرب العام سعيد حسين.


وتضم البعثة الطبية رئيس البعثة الطبية في أولمبياد طوكيو الدكتور حسن كمال وأعضاء اللجنة الطبية الدكتور أحمد مسعد والدكتور ياسر حسني عبدالرحمن والدكتورة أماني عبدالفتاح التي سبقت البعثة منذ عدة أيام والدكتور أحمد أبو الفضل والدكتور محمد الجمال أخصائي التأهيل وحضور الدكتور سامح سالم رئيس اللجنة الطبية باللجنة البارالمبية .

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منتخب كرة اليد كرة اليد اليابان منتخب الملاكمة

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