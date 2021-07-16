خلع بنطاله.. "تضامن المنوفية" تكشف ملابسات الاعتداء على معاق داخل دار أيتام

أعلن إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي في المنوفية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد العاملين بدار أيتام الأمل التابعة لإحدى الجمعيات بشبين الكوم والذي اعتدي علي طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة وإصابته بنزيف في الفم.

وكشف مدير التضامن عن ملابسات الواقعة، حيث أكد أن سائق بالدار تعدى علي طفل يدعي أحمد بأحد دور رعاية الأيتام يبلغ من العمر 17 عاما حيث قام بضربه بسبب قيام الطفل بخلع بنطاله أمام السيدات العاملات بالدار مما أثار غضب السائق.

وأضاف إنه انذار السائق بالفصل وخصم ثلث راتبه وإبعاده عن أي أعمال لحين انتهاء التحقيق في الواقعة.

وتابع أن الواقعة مرفوضة تماما وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر بقسم الشرطة.



وتابع أن الطفل من ذوى الاحتياجات الخاصة مريض ومتاخر عقليا وذهنيا.



وكان عدد من الأهالي تداولوا فيديو لكاميرات المراقبة يظهر فيه إعتداء أحد الموظفين بإحدى جمعيات الأيتام فيي شبين الكوم بالمنوفية علي شاب معاق ويتيم من أبناء الجمعية.

جاء الفيديو من كاميرات المراقبة داخل الحمامات حيث اصيب الشاب بجروح ونزيف من الفم والأنف.

واعتدى الموظف بوحشية علي الطفل وعاد مرة أخرى للتعدى عليه عقب تدخل أحد زملائه.

فيما أكد مصدر أمني أنه جار التحقيق في الواقعة لبيان صحتها وسبب اعتداء الموظف علي الطفل.