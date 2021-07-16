مدير تسويق شركة تاهيتي يكشف أسعار الوحدات السكنية في الساحل الشمالي.. فيديو

قال هيثم الشربيني، مدير التسويق بشركة تاهيتي العقارية، إن شركة تاهيتي للتسويق العقاري، بدأت في السوق منذ عام 2014، معقبا: "دخلنا بقوة في الساحل الشمالي".

وأضاف "الشربيني"، خلال استضافته ببرنامج "البوصلة"، تقديم الإعلامية "منال السعيد"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "اختارنا العمل في الساحل الشمالي؛ لاحتياج العميل، لأن أكثر شيء يفكر به العميل هو امتلاك وحدة سكنية أو شاليه للمصيف".



وأكمل: "بدأنا العمل في قرية تاهيتي، وتقع في قلب الساحل الشمالي، في الكيلو 62"، مضيفا: "تم افتتاح القرية منذ أسبوعين، في حفل افتتاح كبير".



وأوضح: "سياسة الشركة لدينا لا نبدأ التسويق في أي مشروع إلا عند الانتهاء من 30% من المشروع وهذا عكس ما يحدث في الساحل الشمالي ويتم تسليم الوحدات بشكل فوري"، مردفا: "أسعار الوحدات تبدأ من 652 ألف جنيه حتى 1.6 مليون بمساحات تبدأ من 55 متر حتى 130 متر".