السجل الذهبي للفائزين بلقب دوري أبطال إفريقيا

"البحث عن العاشرة"، تحت هذا الشعار اتجه النادي الأهلي إلى الدار البيضاء لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب الإفريقي، غدا، على ملعب "محمد الخامس" في نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم.

في المقابل، يتطلع النادي الأصفر لإنهاء الهيمنة العربية على اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، والتتويج باللقب القاري الأوّل في تاريخه.

ويسيطر التفاؤل على النسبة الأكبر من جمهور النادي الأهلي ، للاحتفاظ باللقب القاري الذي توج به تسع مرات سابقة (رقم قياسي)، وهذا الأمر سببه الخبرة الكبيرة لدى لاعبي "الشياطين الحمر" في المسابقة القارية ونظراً للفوارق الفنية على الورق مع النادي الجنوب أفريقي. فيما يتحيّن الفريق الجنوب إفريقي الفرصة بعد إقصاء الوداد البيضاوي القوي من نصف النهائي.

وقال مدير الكرة في الأهلي سيد عبد الحفيظ :"الأهلي جاهز للنهائي ويتدرب بقوة، وهناك حالة من التفاول بين جميع افراد البعثة. نحترم فريق كايزر تشيفز، ونرفض اي محاولات للتقليل منه، لمجرد انه لم يحصل من قبل على بطولة دوري ابطال افريقيا".

وأضاف "وصل كايزر تشيفس للنهائي على حساب فرقٍ كبيرة اخرها الوداد المغربي في نصف النهائي، ما يوكد ان بطل جنوب افريقيا قوي، ويقدم كرة جماعية".



وفي ما يلي سجل الأندية الفائزة بلقب مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم منذ عام 1964:



2020: الأهلي (مصر)

2019: الترجي الرياضي (تونس)

2018: الترجي الرياضي (تونس)

2017: الوداد البيضاوي (المغرب)

2016: ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا)

2015: مازيمبي (الكونغو الديموقراطية)

2014: وفاق سطيف (الجزائر)

2013: الأهلي (مصر)

2012: الأهلي (مصر)

2011: الترجي الرياضي (تونس)

2010: مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

2009: مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

2008: الأهلي (مصر)

2007: النجم الساحلي (مصر)

2006: الأهلي (مصر)

2005: الأهلي (مصر)

2004: انييمبا (نيجيريا)

2003: انييمبا (نيجيريا)

2002: الزمالك (مصر)

2001: الأهلي (مصر)

2000: هارتس أوف أوك (غانا)

1999: الرجاء البيضاوي (المغرب)

1998: أسيك أبيدجان (ساحل العاج)

1997: الرجاء البيضاوي (المغرب)

1996: الزمالك (مصر)

1995: أورلاندو بايريتس (جنوب إفريقيا)

1994: الترجي الرياضي (تونس)

1993: الزمالك (مصر)

1992: الوداد البيضاوي (المغرب)

1991: النادي الإفريقي (تونس)

1990: شبيبة القبائل (الجزائر)

1989: الرجاء البيضاوي (المغرب)

1988: وفاق سطيف (الجزائر)

1987: الأهلي (مصر)

1986: الزمالك (مصر)

1985: الجيش الملكي (المغرب)

1984: الزمالك (مصر)

1983: أشانتي كوتوكو (غانا)

1982: الأهلي (مصر)

1981: تيزي وزو (الجزائر)

1980: كانون ياوندي (الكاميرون)

1979: يونيون دوالا (الكاميرون)

1978: كانون ياوندي (الكاميرون)

1977: هافيا كوناكري (غينيا)

1976: مولودية الجزائر (الجزائر)

1975: هافيا كوناكري (غينيا)

1974: كارا برازافيل (الكونغو)

1973: فيتا كلوب (الكونغو الديموقراطية، زائير سابقا)

1972: هافيا كوناكري (غينيا)

1971: كانون ياوندي (الكاميرون)

1970: اشانتي كوتوكو (غانا)

1969: الإسماعيلي (مصر)

1968: تي بي إنغليبرت (الكونغو الديموقراطية، زائير سابقا)

1967: تي بي إنغليبرت (الكونغو الديموقراطية، زائير سابقا)

1966: استاد أبيدجان (ساحل العاج)

1965: لم تقم

1964: أوريكس دوالا (الكاميرون)

الأكثر تتويجا:

9 ألقاب: الأهلي.

5 ألقاب: الزمالك ومازيمبي الكونغولي.

4 ألقاب: الترجي التونسي.