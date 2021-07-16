شركة تاهيتي العقارية: نسعى لتوفير كافة احتياجات العميل بالساحل الشمالي.. فيديو

قال هيثم الشربيني، مدير التسويق بشركة تاهيتي العقارية، إنه يتم تسليم الوحدات بشكل فوري في مشروعات الساحل الشمالي.



وأضاف "الشربيني"، خلال استضافته ببرنامج "البوصلة"، تقديم الإعلامية "منال السعيد"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "سياسة الشركة لدينا لا نبدأ التسويق في أي مشروع إلا عند الانتهاء من 30% من المشروع وهذا عكس ما يحدث في الساحل الشمالي ويتم تسليم الوحدات بشكل فوري"، مردفا: "أسعار الوحدات تبدأ من 652 ألف جنيه حتى 1.6 مليون بمساحات تبدأ من 55 مترا حتى 130 متر".

وأشار هيثم الشربيني، مدير التسويق بشركة تاهيتي العقارية،: "المساحات الصغيرة تساعد الأفراد على امتلاك وحدات سكنية بالساحل الشمالي، ودائما ننظر لاحتياجات السوق والعميل، ونسعى دائما لتوفير احتياجات العميل من مساحات صغيرة وغيره".



برلماني: منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف لرصد وتتبع كل المعاملات التجارية للسلع والخدمات



قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن وزارة المالية تبذل أقصى مساعيها في إحلال سياسة التحول الرقمي ليصبح العمل بالأنظمة الإلكترونية هو البوصلة التي يتم الاعتماد عليها في تنمية موارد قطاع الضرائب، معقبا "الدولة بتتخلى عن كل ما هو متعلق بالتسجيل الورقي، وتسعى لإقصاء العنصر البشري في متابعة الأعمال الضريبية".

وأكد " بدراوي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، يحاكي منظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث يكون الهدف من العمل بهذه الأنظمة؛ هو تسجيل وتتبع كافة المعاملات التجارية لتداول السلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين، لافتا إلى أنه بالقريب العاجل سيتم تعميم هذه المنظومة علي كل الشرائح المرتبط أعمالها بمصلحة الضرائب.

وأشار البرلماني، إلي أن توضيح الصورة الحقيقية لحجم أعمال المعاملات التجارية أحد أبرز الأهداف التي تسعي مصلحة الضرائب لتحقيقها، وذلك بقصد رصد المستحقات المالية للدولة من الحصيلة الضريبية وأيضا منع التآكل الضريبي.

واختتم النائب حديثه، قائلا : مع تعميم منظومة الإيصال الإلكتروني سيتم تضييق الفرص علي من يرغب في إخفاء حجم أعماله ومن ثم سيجد أمامه حلان إما التوقف عن ممارسة نشاطه التجاري أو الانضمام في هذه المنظومة مما يعمل على فرض نوع من الحوكمة الضريبية بالسوق التجاري والاقتصادي.