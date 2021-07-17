"الكاريزما ولغة الجسد" ورشة عمل بكلية التكنولوجيا والتعليم في حلوان

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم، ورشة عمل اون لاين بعنوان "الكاريزما ولغة الجسد" وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية وتحت إشراف الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب.

وصرح الدكتور إبراهيم لطيف عيد الكلية، عن اهتمام الكلية بالأنشطة الطلابية حيث أن من دور الأنشطة توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.

وأشار الدكتور إبراهيم لطيف عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، إلي أن الكلية تشدد أن تكون الأنشطة الطلابية تتم وفقاً لجميع الإجراءات الاحترازية الوقائية المتبعة في مواجهة فيروس كوفد 19 (كورونا) وذلك لضمان سلامة جميع الطلاب.

وحاضر في الورشة التدريبية التى عقدت لطلاب الكلية، ياسرمحمد عبد المنعم مدير وحدة برامج التنمية البشرية بجامعة حلوان واستشارى تدريب معتمد من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة.

كما أكد الدكتور حسام حسن وكيل الكلية، علي حرصه الشديد أن تكون ورشة العمل في الإجازة الصيفية لتحقيق الاستفادة الكاملة للطلاب وإكسابهم مهارات تساعدهم في سوق العمل.