طارق لطفي: الدراما أفضل وسيلة لمواجهة السلوكيات الخاطئة في المجتمع.. فيديو

قال الفنان طارق لطفي، إن الدراما قادرة على بناء الإنسان وتهذيب سلوكياته، لافتا إلى أن الفن يمكنه أن يكون إدارة للبناء في المجتمع.



وأضاف "لطفي"، خلال استضافته ببرنامج "60 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن السينما والدراما لهما دور كبير في بناء وعي الإنسان، متابعا أن الفن لغة إبداع والتذوق الفني يرقي الإنسان.



وأشار إلى أن الدراما تعتبر أفضل وسيلة لمواجهة السلوكيات الخاطئة في المجتمع، مردفا أن الدراما الوطنية والفن يحصن المجتمع ضد التطرف.



طارق لطفي : لا بد أن يكون هناك جزء ثان من مسلسل "القاهرة - كابول".. فيديو



وفي سياق آخر، قال الفنان طارق لطفي إنه لا بد أن يكون هناك جزء ثانى من المسلسل بعد هذه النهاية المفتوحة مؤكدا أن المسلسل ناقش العديد من الأفكار.

وأضاف لطفي خلال لقاء له لبرنامج واحد من الناس عبر فضائية الحياة، أنه فضلنا أن نترك النهاية مفتوحة، مشيرا إلى أنه كان من الممكن أن تكون النهاية هروب رمزى بعد السجن لكننا فضلنا السيناريو الأول.

وكشف النجم طارق لطفى عن أصعب المشاهد التى واجهته خلال تقديمه شخصية الشيخ رمزى فى القاهرة كابول ، قائلًا :"من أصعب المشاهد كان مشهد البيعة، حيثُ أن المؤلف كاتب المشهد ده في أربع صفحات والمخرج كان بيقوم بتصوير تلك المشاهد".

وتابع قائلا: "صورنا كل أحداث المسلسل في مصر ما عدا أول حلقتين في صربيا لأنه كان لازم رمزى يبقى في دولة مفيش فيها اتفاقية تسليم، والتصوير كان صعب جدًا لأن درجة الحرارة منخفضة جدًا."



قال الفنان طارق لطفى إنني واجهت صعوبة في مسلسل “القاهرة كابول” مؤكدا أن الشخصيات التي تم تقديمها خلال العمل لا توجد لها فيديوهات أو تسجيلات أتعرف عليهم منها.

وأضاف لطفي خلال لقاء له لبرنامج واحد من الناس عبر فضائية الحياة أن أداء فتحى عبد الوهاب في دور المذيع كان رائعا ، مؤكدا أن المؤلف اختار أسماء الأبطال بالمسلسل قريبة من الطباع الخاصة بكل شخصية.

وتابع الفنان طارق لطفي أن قصة المسلسل مرتبطة بقصة مهمة في حياته وهو طفل صغير كان قادما من الصعيد على القاهرة وسمع بمقتل الشيخ الذهبى.

وأشار لطفي إلى أنه عندما نزل أفيش المسلسل سعدت جدا مؤكدا أنني استمتعت بالعمل في هذا المسلسل.