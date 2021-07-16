عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تلوث مياه الشرب يهدد حياة أهالي قرية الحرية بالدقهلية

صدى البلد

عرض الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، استغاثة أهالي قرية الحرية التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، بالمسئولين؛ من تلوث مياه الشرب واختلاطها بمياه الصرف الصحي؛ مما أدى إلى تحولها للون الأصفر ثم البني، موجهين رسالة إلى محافظ الدقهلية بأن المياه لا تصلح للاستخدام الآدمي وتؤدي إلى إصابتهم بالعديد من الأمراض.

 

وعبر الأهالي عن غضبهم قائلين: "للأسف نعانى من انقطاع المياه بصفة مستمرة، وتلوث المياه التي قد تسبب الموت لسكان القرية، وقدمنا شكاوى كثيرة قبل ذلك، ولكن دون جدوى".

 

وقال أحد المواطنين بالقرية: إن عدم وجود شبكة صرف صحي متطورة بالقرية؛ أدى إلى تلوث مياه الشرب بالمياه الجوفية ومياه الصرف الصحي، ما أدى لإصابة العديد من الأطفال بالأمراض.

 

وناشد الإعلامي محمد موسى المسئولين، العمل على إرسال فريق لتحليل المياه ومعالجة هذه الأزمة الكبيرة.

الدقهلية شبكة صرف صحي تلوث مياه الشرب

ترشيحاتنا

سد النهضة أشدها.. كيف تعامل السيسي مع مخاوف المصريين خلال 8 سنوات؟

سيراميكا كليوباترا يفوز على أسوان 2-1 وديًّا

عبد الله السعيد يسجل الهدف الأول لـ بيراميدز في مرمى المقاولون العرب

شوقى علام: الحفاظ على النفس أولى من العبادة في زمن كورونا

منظمة العفو الدولية تتهم إثيوبيا بشن حملة اعتقالات تعسفية ضد أهالي تيجراي

مواجهات بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين بالضفة.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الكاف يعلن الموافقة على إقامة دوري السوبر الأفريقي

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 13 منطقة بـ المنيا

إجازة عيد الأضحى.. هذه الفئات مستثناة من الأيام الرسمية الممنوحة من الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

فيديو

راجعين بالعاشرة.. أبرز تصريحات موسيماني والشناوي قبل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز "فيديوجراف"

أغرب قصة حب.. شقيقتان توأم تتزوجان من توأم ويعيشون بمكان واحد "فيديوجداف"

فيديو جراف.. عباس أبو الحسن يشكر المحكمة.. حبس الطبيب الشهير 16 عاما

فيديو جراف .. تامر حسني يحرج حلا شيحة : أنا ما برجعش في كلامي

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ